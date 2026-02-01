Синоптик Тишковец спрогнозировал раннюю весну в Центральной России

Метеорологическая весна на территории Центральной России ожидается примерно с середины марта, что раньше положенных сроков на 1 неделю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что устойчивый переход температуры воздуха в сторону положительных значений будет сопровождаться экстремальным весенним половодьем и подтоплением значительных участков суши. Процесс начался бы гораздо раньше, если бы не аномальные сугробы, которые выполняют роль природного «холодильника».

«Что касается предварительных оценок, то весь грядущий весенний период представляется довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая!» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что предстоящее лето будет более жарким и засушливым, чем в прошлом году. Особенно речь идет про июль и август. При этом прогнозы еще будут уточняться.

