Гладков: 4 мирных жителя пострадали при атаке автомобиля БПЛА под Белгородом
Четыре мирных жителя пострадали в результате удара украинского беспилотника по гражданскому легковому автомобилю в населенном пункте Головчино Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Автомобиль уничтожен огнем» — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате атаки вражеского БПЛА двое мужчин получили серьезные травмы: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, а у другого — проникающее ранение брюшной полости.
Глава региона добавил, что еще у одной пострадавшей диагностировали баротравму и ожог правой руки, а у другой мирной жительницы, предварительно, выявили баротравму. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.
Ранее мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Белгорода. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в медучреждение.
