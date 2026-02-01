Гладков: 4 мирных жителя пострадали при атаке автомобиля БПЛА под Белгородом

Четыре мирных жителя пострадали в результате удара украинского беспилотника по гражданскому легковому автомобилю в населенном пункте Головчино Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Автомобиль уничтожен огнем» — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки вражеского БПЛА двое мужчин получили серьезные травмы: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, а у другого — проникающее ранение брюшной полости.

Глава региона добавил, что еще у одной пострадавшей диагностировали баротравму и ожог правой руки, а у другой мирной жительницы, предварительно, выявили баротравму. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Ранее мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Белгорода. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в медучреждение.

