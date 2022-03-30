РИАМО - 30 мар. В текущем году в Московской области намерены поддержать развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования. Так, на развитие семейных ферм выделят 53,57 млн рублей, максимальный размер гранта – 30 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Средства гранта можно направить на разработку проектной документации, приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов, приобретение оборудования, рыбопосадочного материала, сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы.

«46,443 млн рублей выделили на проект «Агростартап». Эта форма поддержки АПК Подмосковья призвана помочь тем фермерам, которые только начинают свою деятельность. Грант способствует выполнению важной задачи – привлекать в регион новых аграриев. В прошлом году сельхозпроизводители получили 13 грантов на общую сумму 41,6 млн рублей», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, максимальный размер гранта по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет 5 млн рублей. По другим направлениям можно получить поддержку в 3 млн рублей.

Средства гранта можно направить на покупку, строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства и т. д.

Подать документы на получение гранта можно до 22 апреля.