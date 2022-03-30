РИАМО - 30 мар. В рамках столичной программы «Мой район» в 2022 году реализуют несколько крупных проектов в Зеленограде. Так, в районе Савелки на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда появится качественное общественное пространство, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин.

Эта территория пользуется большой популярностью у местных жителей, посещающих Никольский храм, Никольское кладбище и проживающих в 5-ом микрорайоне.

По проекту запланировано благоустройство площадки у памятника воинам Красной армии, погибшим в боях за Москву осенью-зимой 1941 года. Между кладбищем и общественным пространством установят ограждение и проложат дорожки. Также приведут в порядок подходы к храму.

А на месте бывшей платной автостоянки организуют бесплатную перехватывающую парковку на 254 машино-места с удобным въездом со стороны Никольского проезда и выходом к остановке общественного транспорта.

«Также в Савелках приведем в порядок зеленую территорию площадью 1,7 га по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А. Это место притяжения жителей МЖК «Зеленоград», построенного в конце прошлого века. Однако территория не очень уютная, с вытоптанными тропинками, без освещения и организованных мест отдыха», - сообщил Собянин в своем персональном блоге.

Благодаря бережному благоустройству не только сохранят этот уголок природы, но и раскроют его рекреационный потенциал. Реализация проекта пройдет в 2 этапа.

В текущем году укрепят откосы, устроят подпорные стенки, пирс, мостики, лестницы и водоотводящие лотки. Новые пешеходные дорожки, опоры освещения и МАФы сделают территорию удобной и помогут разнообразить досуг жителей. Озеленение пройдет за счет высадки новых деревьев, устройства цветников и рулонного газона. Также установят новую детскую площадку.

Преображение Матушкина, Крюкова и Старого Крюкова

Комфортная зона отдыха «Березовая роща» появится в Матушкине. Это естественный лесной массив, сохранившийся при застройке района - в 60-е годы подсаживались новые деревья. Идущие через рощу пешеходные дорожки связывают корпуса №№231, 232, 233, 248, 249.

Парк довольно ухоженный – надо только отремонтировать дорожки, газоны и детскую площадку, добавить лавочки, заменить светильники. Кроме того, запланировано обустройство зоны тихого отдыха и удобных входных групп.

В Старом Крюкове в 9 микрорайоне вблизи корпусов №№905, 906, 908, 909, 918, 919 приведут в порядок Аллею вязов – пешеходную зону с 2 основными прогулочными дорожками, разделенными газоном. Это оживленное место нуждается в благоустройстве: МАФы необходимо заменить, дорожно-тропиночную сеть – реконструировать, а зеленые насаждения – подвергнуть санитарной очистке.

Благоустройство пройдет в 2 этапа. Первый начнется в 2022 году, в рамках него обновят дорожки, сделают удобные лестничные спуски и пандусы. На аллее высадят новые деревья и цветники, обустроят зоны тихого отдыха, установят десятки новых скамеек. Вместо старой детской площадки появится современная с безопасным покрытием.

Второй этап запланирован на 2023 год, будут обустроены дорожно-тропиночная сеть, новая площадка для тихого отдыха, наружное освещение, высадят зеленые насаждения.

Также в рамках благоустройства преобразится бульвар в 15 микрорайоне Крюкова, который используют для транзита, занятий спортом, игр с детьми и прогулок на свежем воздухе. В центре бульвара расположен Михайловский пруд. На этой территории обновят пешеходную зону, включая набережную пруда, высадят много новой зелени, появятся удобные парковые диваны и новые светильники. Предусмотрено устройство детской и спортивной площадок, велопарковки, а на прогулочных маршрутах - мест тихого отдыха.

Благоустройство школьных территорий

Кроме того, в текущем году приведут в порядок и 4 школьные территории. В ходе работ планируется обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки и т. д.

Реализация данных проектов позволит сделать самый зеленый округ Москвы еще более комфортным и уютным.