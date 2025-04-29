В Кузбассе местная жительница обнаружила пластик в купленной пицце

В социальных сетях активно обсуждается вызвавшее тревогу фото: на нем жительница Белова демонстрирует в руках темный предмет, обнаруженный ею в пицце, приобретенной неподалеку от вокзала. Как выяснилось, это кусок пластика, сообщает Сiбдепо .

«Купила в „Пышке“, около вокзала, пиццу с ветчиной и грибами. В подарок получила кусок пластмассы. Очень твердый и острый по краям… Чуть не лишилась зуба. Будьте аккуратны», — поделилась девушка в Telegram-канале «Типичное Белово».

Представители «Пышки» сообщили, что не располагают информацией об этом инциденте.

В филиале Роспотребнадзора по Кузбассу в Белове отметили, что жалоб на качество продукции этой сети кондитерских не поступало (за исключением обращений по поводу шума).

В ведомстве поделились инструкцией на случай обнаружения инородных предметов в пище. На сайте Управления Роспотребнадзора по Кузбассу можно оформить жалобу, после чего руководитель примет решение о дальнейших действиях.