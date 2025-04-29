В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за непогоды

В постановлении временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Андрея Панова говорится, что причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия, прогнозируемые на ближайшее время.

Планируется проведение проверок электросетей, с особым акцентом на критически важные объекты, перебои с электричеством на которых могут угрожать безопасности и здоровью граждан. Аварийные бригады будут оснащены всем необходимым оборудованием и обеспечены запасами топлива и инертных материалов.

«Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации последствий негативных ситуаций, вызванных кратковременными дождями, грозами, местами ливнями, градом, усилением ветра 12-17 м/с, местами с порывами до 25 м/с и более», — отмечается в распоряжении.

Осуществлять контроль за исполнением постановления будет Андрей Панов.