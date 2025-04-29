В Кузбассе продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Ограничительные меры из-за COVID-19 будут действовать в Кузбассе до конца мая
В Кузбассе действие режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса, продлено до 31 мая 2025 года, сообщает Сiбдепо.
Соответствующее постановление было подписано исполняющим обязанности губернатора Кузбасса Андреем Пановым.
Официальный документ размещен на сайте администрации правительства Кузбасса.
Таким образом, начиная с 29 апреля 2025 года, период действия ограничительных мер будет продолжаться до конца следующего месяца. Ответственность за контроль над исполнением данного постановления возложена на Андрея Панова.