В Кузбассе продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Ограничительные меры из-за COVID-19 будут действовать в Кузбассе до конца мая

В Кузбассе действие режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса, продлено до 31 мая 2025 года, сообщает Сiбдепо .

Соответствующее постановление было подписано исполняющим обязанности губернатора Кузбасса Андреем Пановым.

Официальный документ размещен на сайте администрации правительства Кузбасса.

Таким образом, начиная с 29 апреля 2025 года, период действия ограничительных мер будет продолжаться до конца следующего месяца. Ответственность за контроль над исполнением данного постановления возложена на Андрея Панова.