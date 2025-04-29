Евгений Петросян через суд выписал свою дочь из квартиры в Москве

Юморист Евгений Петросян через суд добился того, чтобы его дочь от первого брака, 56-летняя Викторина, была выписана из московской квартиры. Члены семьи уже давно не общаются, сообщает Mash .

Речь идет о квартире, расположенной на Ростовской набережной. Площадь апартаментов — 34 кв. м. Квартиру стоимостью 20 млн рублей юморист делил после развода с Еленой Степаненко. Там когда-то жила Викторина, но уже больше пяти лет дочь Петросяна находится в США, где отец купил ей дом.

При этом родственники не общаются. Викторина порвала все связи с семьей. Отца она не поздравляет даже с днем рождения. Поэтому Петросян захотел выписать дочь из апартаментов. Он обратился в суд.

Заседание прошло в Хамовническом суде. Иск юмориста был удовлетворен. Викторине запретили пользоваться помещением, ее сняли с регистрации. Сама женщина на заседании не присутствовала.

Ранее СМИ сообщали, что Викторина вернулась из США в Россию. Отмечалось, что женщина была вынуждена остановиться у друзей, так как не имеет доступа к своей квартире.