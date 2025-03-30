Дочь Петросяна вернулась из США в Россию и ютится у друзей

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина вернулась в Россию из США. 56-летняя наследница народного артиста РСФСР вынуждена останавливаться у друзей, потому что больше не имеет доступа к своей квартире, сообщает «СтарХит» .

Викторина окончательно разругалась со звездным отцом после его развода с Еленой Степаненко. Осенью прошлого года Петросян обратился в суд, чтобы выписать дочь из квартиры.

По словам адвоката Викторины, она не согласна с требованиями и исправно оплачивает коммунальные платежи за недвижимость. В квартире остались личные вещи женщины, но ключей у нее уже нет.

Однако адвокат Петросяна отметил, что Викторина платила за другие объекты в этом же доме, но они принадлежат Степаненко. После развода квартира, в которой прописана женщина, досталась Петросяну.

«Ее единственный собственник с апреля 2022 года — Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», — заявил адвокат юмориста.

Викторина родилась в первом браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Она погибла в аварии, когда их дочь была совсем маленькой. Еще в 90-х годах Викторина вышла замуж за американского бизнесмена и переехала в США. Она воспитывает двоих сыновей.