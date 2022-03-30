РИАМО - 30 мар. Начались строительные работы по возведению эстакады с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строители уже выполнили бетонирование одной опоры и приступили к таким же работам на второй. Эстакада небольшая, но сложная в исполнении», — рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций пролетных строений. Левоповоротная эстакада обеспечит съезд с магистрали М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД, а вторая эстакада обеспечит съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу.

Также уже ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций. Планируется построить и реконструировать 10 км дорог, возвести семь путепроводов и один тоннель протяженностью более 1 км.