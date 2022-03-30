РИАМО - 30 мар. В среду в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Скорость западного ветра не будет превышать 10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст. Влажность воздуха порядка 40%.

Специалисты напомнили, что для улучшения самочувствия необходимо укреплять свой организм.

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