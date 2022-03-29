РИАМО - 29 мар. Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что буква «Z» появилась на стене учреждения по его инициативе, сообщает Nation News.

Он добавил, что гордится появлением этого символа на стене театра.

«Я желаю всем, кто принимает участие в специальной военной операции, вернуться домой с победой», – заявил Машков.

Буква «Z» появилась на стене Сцены на Сухаревской Театра Табакова. Разрешение на размещение этого символа у учреждения есть.

Российские вооруженные силы приступили к спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По заявлениям Минобороны России, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.