РИАМО - 29 мар. Польская компания LPP Group, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, приняла решение приостановить работу своих магазинов в России, сообщает «Интерфакс».

Магазины были закрыты во вторник. Ранее компания остановила поставки и онлайн-продажи.

С российского рынка из-за ситуации на Украине ушли многие западные компании.

Россия начала военную спецоперцию на Украине 24 февраля. Во вторник прошел очередной раунд переговоров между РФ и Украиной.