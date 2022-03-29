РИАМО - 29 мар. Герой России и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов сообщил, что захвачены украинские националисты, которые причастны к пыткам российских солдат, сообщает газета «Известия».
Это заявление он сделал на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».
Кроме того, он назвал личности, которые участвовали в пытках. Среди них - Сергей Величко по прозвищу «Чили» и Константин Немичев из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».
Во вторник прошли переговоры между Россией и Турцией. Было принято решение остановить активные боевые действия на двух направлениях Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.
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