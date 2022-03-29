РИАМО - 29 мар. Герой России и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов сообщил, что захвачены украинские националисты, которые причастны к пыткам российских солдат, сообщает газета «Известия».

Это заявление он сделал на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

«Я хочу, во-первых, вам доложить, как военный человек, (...) они недолго радовались. Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сказал он.

Кроме того, он назвал личности, которые участвовали в пытках. Среди них - Сергей Величко по прозвищу «Чили» и Константин Немичев из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».

Во вторник прошли переговоры между Россией и Турцией. Было принято решение остановить активные боевые действия на двух направлениях Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.