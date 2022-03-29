РИАМО - 29 мар. На портале «Добродел» с 1 апреля стартует голосование по выбору муниципалитетов Московской области, в которых установят новое наружное освещение в 2023-2025 годах, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.

Проекты, за которые проголосуют жители региона, включат в проект «Светлый город».

«На голосование будет вынесено 2469 объектов в 51 городском округе», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

До 1 мая жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Светлый город».

Проект на территории Подмосковья реализуется с 2017 года. За это время энергоэффективное наружное освещение установили более чем на 3,4 тыс. объектов — 2379 улицах, 86 скверах, 807 дворовых территориях, кроме того, было создано 169 объектов архитектурно-художественной подсветки.