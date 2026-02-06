Bloomberg: президент и премьер Эстонии поругались из-за РФ

сегодня в 07:41

В Эстонии между президентом страны Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом произошел раскол из-за разных взглядов на вопрос возобновления контактов с Россией, сообщает RT .

Как рассказало агентство Bloomberg, по сведениям источника, Карис поддержал идею о назначении спецпосланника от Евросоюза для ведения переговоров с РФ.

Но премьер-министр Эстонии не согласился с данной инициативой. Политик подчеркнул, что прямые переговоры с Россией считаются «неуместными».

Ранее президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня выступили за возобновление прямых переговоров между ЕС и РФ. Также они предложили назначить спецпосланника от союза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.