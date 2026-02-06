Украина хочет гарантий безопасности для Одессы в мирном договоре

Власти Украины хотят получить гарантии безопасности для Одессы при выработке мирного документа по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС .

«Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», — рассказал источник, близкий к переговорам.

Он уточнил, что в документах, по мнению Киева, должен быть отмечен механизм, который закрепляет данные гарантии.

Первый раунд трехсторонних консультаций между делегациями РФ, США и Украины прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же с 4 по 5 февраля.

