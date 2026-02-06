ФБР обнаружило оранжевую фигуру около камеры Эпштейна в день его смерти

В материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна есть описание ФБР записей с камеры наблюдения. Так, на видео показывается оранжевый силуэт, который подошел к ярусу с камерой финансиста в день его смерти, сообщает «Царьград» .

Следователи при изучении этих записей увидели оранжевую фигуру, которая поднималась по лестнице к изолированному ярусу с камерой Эпштейна. Анализ специалистов ФБР, опубликованный американским Минюстом, подтверждает это.

Как отметили в CBS News, на видео зафиксирована вспышка оранжевого цвета. По информации ФБР, это мог быть заключенный в тюремной робе.

Телеканал подчеркнул, что о фрагменте с оранжевой фигурой властям не рассказали. В заключительном отчете генинспектора написано, что примерно в 22:39 неизвестный сотрудник службы безопасности поднялся по лестнице. В 22:41 камеры снова его сняли.

По информации из официальных отчетов, Эпштейн покончил с собой незадолго до 06:30, тело обнаружил сотрудник. Время смерти финансиста до сих пор остается неизвестным, из-за этого возникли вопросы о качестве проведенного по делу следствия.

