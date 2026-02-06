Удаленка может стоить карьеры: почему эффективных сотрудников просто не замечают

Эксперт Чукина: работникам на удаленке нужно почаще проявлять себя для карьеры

Удаленная работа снижает шансы на рост, даже если сотрудник показывает хорошие результаты, предупредила в беседе с РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Кроме того, удаленный формат серьезно осложняет построение прочных профессиональных связей и доверительных отношений внутри коллектива, которые обычно формируются в спонтанном общении и помогают находить «союзников», – сказала Чукина.

Чтобы оставаться «видимым» даже на расстоянии, можно быть проактивным в любом доступном вам виде коммуникации, добавила она.

«Вы можете отправлять отчеты о результатах своей работы или ближайших планах не только по почте, но и инициировать небольшие регулярные видеозвонки, рассказывая таким образом о процессах. Активно участвуйте в онлайн-совещаниях, делитесь полезными материалами и предлагайте идеи, чтобы ваше имя ассоциировалось с вовлеченностью и экспертизой», – отметила эксперт.

Чукина посоветовала, что если есть возможность, полезно периодически появляться в офисе на ключевых событиях — еженедельных встречах, важных совещаниях и корпоративах, особенно в преддверии Нового года. Даже несколько личных визитов в год могут значительно укрепить профессиональные связи.

«Успешная удаленная работа — это повышенная ответственность за управление собственной карьерой. А ключевым навыком сегодня является именно умение выстраивать цифровое присутствие так, чтобы ваша ценность для компании оставалась очевидной, несмотря на расстояние», – резюмировала специалист.

