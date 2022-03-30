РИАМО - 30 мар. В ледовом дворце «Витязь» в Чехове в среду пройдет хоккейный матч «Zамир». Участвовать в состязании на льду будут команда из Донецкой народной республики и «Легенды хоккея», сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Подмосковья.

Матч пройдет в рамках поддержки военнослужащих России, которые принимают участие в спецоперации на Украине. На лед выйдут хоккеисты-юниоры из ДНР, которые играют за клуб «Донецк», команда всемирно известных хоккеистов «Легенды хоккея» и сборная из депутатов Госдумы РФ, глав городских округов и предпринимателей.

Организацией встречи занимается подмосковная «Единая Россия», а поддержку оказывают министерство спорта и физической культуры региона и администрация городского округа Чехов.

Организаторы приготовили для зрителей мероприятия развлекательную программу, конкурсы и розыгрыш призов. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечит кавер-группа «РЕ-band».

«Мы ждем всех неравнодушных жителей Чехова, поклонников хоккея и тех, кто хочет поддержать российских солдат, жителей Луганской и Донецкой народных республик, на нашем матче! Мы за мир, за правду и за Россию!», – заявил депутат Госдумы РФ, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Коган.

стреча состоится по адресу: Чехов, ул. Московская, д. 104 (ледовый дворец «Витязь»). Начало в 16:00, вход свободный.