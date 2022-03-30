РИАМО - 30 мар. В городском округе Коломна в среду пройдет 6-й образовательный форум «Курсом лидера». В нем сможет принять участие местная молодежь, а также жители Луховиц, Зарайска и других соседних округов, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Организатором форума выступит Московское областное отделение «Молодой гвардии Единой России». Мероприятие состоится в Государственном социально-гуманитарном университете Коломны.

Участники форума смогут проявить свои навыки и умения, обрести полезные знания, найти единомышленников, а также презентовать собственные идеи в виде социальных проектов.

«Мы как организаторы выберем актуальные и значимые проекты и поможем авторам претворить идеи в жизнь», – заявил депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Занятия на форуме пройдут по следующим направлениям: «Проектирование», «Волонтерство» и «Медиа». Спикеры расскажут о том, как организовать социальный проект и развить волонтерское движение, дадут советы по SMM-менеджменту и борьбе с недостоверной информацией.

Поддержку форуму окажет правительство Подмосковья. Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Курсом лидера».

Ранее такие мероприятия уже прошли в Бронницах, Котельниках, Орехове-Зуеве, Реутове и Пушкине. После форума в Коломне пройдут еще 5 мероприятий. Их завершением станет общеобластной форум, на котором представят лучшие проекты участников.