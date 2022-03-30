РИАМО - 30 мар. Сегодня исполняется 128 лет со дня рождения советского авиаконструктора, академика Сергея Ильюшина, годовщина подписания договора о продаже Аляски между Россией и США, а также День прогулки по парку.

Годовщина со дня рождения Сергея Ильюшина

Он родился в семье вологодского крестьянина в 1894 году. В юношестве самостоятельно изучал математику, физику и химию, благодаря чему после прохождения службы в армии смог стать авиамехаником.

В 1917 году он получил звание пилота. После окончания Гражданской войны Сергей Ильюшин был направлен на обучение в Московский институт инженеров Красного воздушного флота.

Возглавил одно из конструкторских бюро он в 1931 году. Уже через два года его коллектив начал разработку двухмоторного самолета. На созданных в этом бюро самолетах были совершены беспосадочные перелеты Москва – Владивосток и Москва – Северная Америка.

В годы Великой Отечественной войны самолеты Ил-4 и Ил-2 успешно использовались в ходе боев. За многолетний плодотворный труд на благо как военной, так и гражданской авиации, Сергей Ильюшин был удостоен многих государственных наград.

Его не стало в Москве 9 февраля 1977 года. Похоронили Сергея Ильюшина на Новодевичьем кладбище.

Годовщина подписания договора между Россией и США о продаже Аляски

Аляска была открыта русской экспедицией в 1732 году. С 1799 года ее освоением занималась специально созданная русско-американская компания.

Хотя в начале XIX века Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, ее содержание обходилось значительно дороже.

Переговоры о продаже Аляски с Соединенными Штатами начались в 1866 году. На особом заседании при участии императора Александра II 28 декабря 1866 года было принято решение о продаже полуострова.

Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Соединенные Штаты приобрели Аляску за 7,2 млн долларов.

День прогулки по лесу

Неофициальный праздник призван привлечь внимание жителей городов к этому простому виду отдыха.

Ежедневная прогулка хотя бы в течение получаса не только помогает сжигать лишние калории, но и повышает иммунитет, снижает риски образования некоторых видов рака и диабета. Кроме того, это идет на пользу сердечно-сосудистой системе.

Согласно исследованиям, прогулки вдали от пыли и шумных магистралей помогают снизить стресс и улучшить настроение.