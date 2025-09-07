Росрыболовство: рассчитываем, что Норвегия снимет санкции в отношении судов РФ

«Договорились, что мы через месяц соберемся, и будем все-таки надеяться, что здравый смысл восторжествует», — отметил Шестаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также до этого глава ведомства отмечал, что если Норвегия не пересмотрит свою позицию по санкциям в отношении российских судов за месяц, то РФ закроет свою исключительную экономическую зону для рыбопромысловых судов из этой страны. А еще рыболовство и распределение квот на вылов в Баренцевом и Норвежском морях будет проводиться исходя из отечественных нацинтересов.

Ранее Шестаков на ВЭФ рассказал, что стоимость красной рыбы и икры в России понижается.