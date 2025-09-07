Премьер Японии Сигэру Исиба хочет уйти в отставку

Японский премьер Сигэру Исиба намерен уйти в отставку со своего поста, сообщает ТАСС .

Об этом написала телерадиокомпания NHK.

Как пишет РБК со ссылкой на газету «Иомиури», ранее правящая партия, которой руководит Исиба, потерпела поражение на выборах в палату советников. Она утратила там свое большинство.

Премьер заявил, что уйдет в отставку по итогам завершения переговоров по тарифам между Японией и США. Такое решение премьер принял, чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей партии.

Исиба — японский политический деятель, председатель Либерально-демократической партии страны с 27 сентября 2024 года и премьер-министр Японии с 1 октября 2024 года.

В 2022 году Исиба как член парламента был включен в санкционный список РФ из-за проводимой Японией недружественной политикой, ему запрещен въезд в страну.