сегодня в 08:50

Подполье: ВС РФ ударили по Крюковскому мосту в Кременчуге

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что армия РФ нанесла удар по крупному логистическому узлу украинцев, которой располагался в Кременчуге Полтавской области, сообщает РИА Новости .

«Этот мост представлял серьезный логистический узел, по нему проходит железнодорожная колея и автомобильная трасса», — добавил координатор.

Он уточнил, что за прошедшую неделю через данный мост проходило до 18 составов с военным грузом каждый день.

В ответ на атаки по гражданским объектам ВС РФ прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники противника и наемников, а еще по инфраструктурным объектам.

Ранее мощный пожар произошел на Майдане в Киеве. Горит здание правительства Украины.