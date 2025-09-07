Подполье: ВС РФ ударили по Крюковскому мосту в Кременчуге
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что армия РФ нанесла удар по крупному логистическому узлу украинцев, которой располагался в Кременчуге Полтавской области, сообщает РИА Новости.
«Этот мост представлял серьезный логистический узел, по нему проходит железнодорожная колея и автомобильная трасса», — добавил координатор.
Он уточнил, что за прошедшую неделю через данный мост проходило до 18 составов с военным грузом каждый день.
В ответ на атаки по гражданским объектам ВС РФ прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники противника и наемников, а еще по инфраструктурным объектам.
Ранее мощный пожар произошел на Майдане в Киеве. Горит здание правительства Украины.