сегодня в 07:40

Мощный пожар произошел на Майдане в Киеве

На Майдане в Киеве произошло сильное возгорание после массированного удара, сообщает SHOT .

Как пишут местные СМИ, горит здание украинского правительства, которое располагается на Крещатике.

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что в Печерском районе города из-за вероятного сбивания беспилотника случился пожар в правительственном здании.

Ранее на территории украинской столицы вновь активизировались системы противовоздушной обороны. Жителей попросили спрятаться в убежищах.