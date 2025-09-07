Овчинский: по реновации в районе Выхино-Жулебино передали под заселение 5 домов

С момента старта программы реновации в столичном районе Выхино-Жулебино под заселение передали 5 новостроек, в которых подготовили квартиры с готовой улучшенной отделкой, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК находятся в районе с развитой инфраструктурой. Рядом есть остановки общественного транспорта, станции метро, учреждения образования и здравоохранения, центры культуры и места для прогулок.

«На сегодня в столице передали под заселение пять новостроек по программе реновации в районе Выхино-Жулебино. Из них одну — с начала 2025 года. Суммарно во всех жилых комплексах спроектировано более 1,6 тыс. квартир. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Сейчас в новые здания переехали или находятся в процессе переселения около 1,5 тыс. семей. Всего в Выхине-Жулебине по программе реновации планируется расселить 60 старых домов, что позволит обеспечить квартирами около 5,8 тыс. семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации меняет московские районы.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.