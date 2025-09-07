Завершилось следствие по делу блогера Лерчек

сегодня в 09:21

Следствие по делу о незаконном выводе 250 млн рублей Чекалиной завершилось

Завершено расследование уголовного дела о незаконном выводе из РФ 250 млн рублей скандально известным блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супругом Артемом, которые приступили к ознакомлению с материалами, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, протокол об окончании следственных действий датирован 29 августа.

«Пока что они (Чекалины-ред.) изучили 40 листов из 15 томов (уголовного дела-ред.)», — заявил источник, близкий к следствию.

К настоящему моменту Валерия и Артем продолжают находиться под домашним арестом.

По данным следствия, Чекалины вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком с использованием подложных документов вывели из России около 250 млн рублей.

Супругам и Вишняку предъявили обвинение по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Все банковские счета блогерши заморожены, а имущество арестовано.