РИАМО - 29 мар. В Подольске привлечена к ответственности столичная фирма «Авенир» - правоообладатель земель в Подольске, на которых сбрасывались строительные и коммунальные отходы, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

Незаконная свалка располагалась около деревни Новгородово.

«Масштабы незаконного размещения велики: маркшейдерские исследования показали, что общая площадь свалки превышает 7 тыс. кв. м, объем мусора – свыше 2,5 тыс. кубометров», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Таким образом, почвам нанесен ущерб более 6 млн рублей. Минэкологии Подмосковья будет требовать возмещения этой суммы. Если это требование не будет исполнено, то ведомство обратится в суд.

При этом руководство фирмы хотело уйти от наказания, сообщив, что свалку организовали неизвестные. Но следует помнить, что ответственность за земли несет собственник. Компания оштрафована на 400 тыс. рублей.