РИАМО - 29 мар. В Подольске привлечена к ответственности столичная фирма «Авенир» - правоообладатель земель в Подольске, на которых сбрасывались строительные и коммунальные отходы, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.
Незаконная свалка располагалась около деревни Новгородово.
Таким образом, почвам нанесен ущерб более 6 млн рублей. Минэкологии Подмосковья будет требовать возмещения этой суммы. Если это требование не будет исполнено, то ведомство обратится в суд.
При этом руководство фирмы хотело уйти от наказания, сообщив, что свалку организовали неизвестные. Но следует помнить, что ответственность за земли несет собственник. Компания оштрафована на 400 тыс. рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии