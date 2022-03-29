РИАМО - 29 мар. В Москве на строительстве электрических круглогодичных водных трамваев планируется задействовать свыше 1 тыс. новых работников. Существующие рабочие места тоже сохранятся, сообщил заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Благодаря заказу на производство электросудов для запуска речных маршрутов удалось сохранить все рабочие места, подрядчики также привлекут 1 тыс. новых сотрудников. В рамках программ мэра Москвы Сергея Собянина по развитию транспорта мы поддерживаем российский судостроительный бизнес: предприятия, научно-исследовательские организации, проектно-конструкторские бюро», – сказал Ликсутов.

Он отметил, что данный вид водного транспорта – отечественная разработка. В проекте используются инновационные решения, учитываются климатические особенности столицы. Все это позволяет получить лучший водный транспорт в своем классе.

Подрядчиком выбрано АО «ВодоходЪ.Пассажирский порт». Эта компания возьмет на себя организацию регулярных речных перевозок в Москве на 15 лет. Перевозки по Москве-реке планируют запустить уже летом.