РИАМО - 29 мар. В Москве на строительстве электрических круглогодичных водных трамваев планируется задействовать свыше 1 тыс. новых работников. Существующие рабочие места тоже сохранятся, сообщил заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.
Он отметил, что данный вид водного транспорта – отечественная разработка. В проекте используются инновационные решения, учитываются климатические особенности столицы. Все это позволяет получить лучший водный транспорт в своем классе.
Подрядчиком выбрано АО «ВодоходЪ.Пассажирский порт». Эта компания возьмет на себя организацию регулярных речных перевозок в Москве на 15 лет. Перевозки по Москве-реке планируют запустить уже летом.
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