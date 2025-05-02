«В юбилейный год 80-летия Победы киевский режим с особым цинизмом глумится над памятью своих же предков», — заявила Захарова в интервью газете «Известия».

По информации украинских СМИ, работы по переносу мемориала уже начались. Власти Львова планируют сначала демонтировать элементы памятника, затем провести эксгумацию 200 одиночных и четырех братских могил, а также могилы легендарного разведчика Кузнецова.

«То, что они называют перезахоронением, на самом деле является кощунственным надругательством над памятью тех, кто спас Украину от уничтожения фашистами», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что именно Красная Армия предотвратила планы нацистов по полному уничтожению Украины.

«Сегодняшние действия киевских властей — это демонстрация верноподданничества перед Западом через отказ от собственной исторической памяти», — отметила представитель МИД.

Она подчеркнула, что подобные действия раскрывают истинную сущность украинских властей, готовых ради политической конъюнктуры переписать историю и осквернить память павших.

Мемориальный комплекс «Холм Славы» был открыт во Львове в 1952 году и до недавнего времени оставался одним из крупнейших воинских захоронений периода Великой Отечественной войны в Западной Украине. Решение о его демонтаже вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе, однако власти Львова настаивают на «исторической необходимости» этого шага. В МИД России расценивают эти действия как часть системной политики по разрушению общего историко-культурного пространства и забвению подвига советского народа в годы войны.