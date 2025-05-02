Зеленский шесть раз пытался договориться о встрече с президентом Бразилии

Как стало известно из публикации бразильского издания Metrópoles , Владимир Зеленский предпринял шесть попыток организовать переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Согласно информированным источникам, ни одно из направленных украинской стороной писем не получило ответа от бразильских властей.

Особый интерес вызывает хронология этих дипломатических инициатив. Первое письмо датировано 27 октября 2023 года — днём 78-летия бразильского лидера. В дальнейшем Зеленский неоднократно возобновлял попытки установить контакт, в том числе запрашивая приглашение на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года.

Кульминацией стала седьмая попытка, последовавшая после заявления Лулы да Силвы о планах посетить Москву на праздновании 80-летия Победы. Этот демарш бразильского президента, известного своей сбалансированной позицией по украинскому вопросу, очевидно, побудил Киев активизировать дипломатические усилия. Однако, как свидетельствуют источники, ответа из Бразилии так и не последовало.

Аналитики расценивают эту ситуацию как показатель изменения расстановки сил на международной арене, где даже традиционно нейтральные страны всё чаще демонстрируют избирательный подход к диалогу с участниками конфликта. Молчание бразильской стороны может свидетельствовать о принципиальной позиции страны, выступающей за многополярную систему международных отношений.