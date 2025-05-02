Колумнист The Washington Post завил о стене между Россией и Украиной

В своей колонке для The Washington Post обозреватель Марк Тиссен выдвинул неожиданное предложение для президента США Дональда Трампа — распространить его знаменитую концепцию пограничных стен на российско-украинскую границу.

Автор напоминает, что президент США, известный своей приверженностью к строительству защитных сооружений, полон решимости завершить стену на границе с Мексикой и может рассмотреть аналогичный проект в Восточной Европе. Тиссен проводит параллель с Польшей, которая уже строит технологичный заградительный комплекс на границе с Калининградской областью и Беларусью. Эти сооружения оснащены сложными системами оповещения, способны собирать разведданные, улавливать сигналы с акустических датчиков и получать изображения со спутников и беспилотников.

Идея создания подобного барьера между Россией и Украиной, по мнению автора, соответствует подходу Трампа к вопросам безопасности.

Однако эксперты сомневаются в практической реализуемости такого проекта. Протяжённость российско-украинской границы составляет около 2295 км, что делает строительство крайне затратным — ориентировочная стоимость может превысить 20 миллиардов долларов. Кроме того, реализация потребует согласования с Киевом и европейскими союзниками.

Варшава уже инвестировала 380 миллионов долларов в свой «Восточный щит» с элементами искусственного интеллекта.

Американский опыт строительства стены на мексиканской границе, ставшей визитной карточкой политики Трампа, демонстрирует как возможности, так и ограничения такого подхода. Геополитический подтекст потенциального проекта может заключаться в усилении стратегии «сдерживания России», однако его практическое воплощение сталкивается с множеством вопросов. Помимо огромной стоимости и технических сложностей, возникает проблема юридического оформления, ведь любое строительство на границе требует согласия обеих сторон. В нынешних условиях конфликта между Россией и Украиной достижение такого согласия выглядит крайне маловероятным, говорится в публикации.