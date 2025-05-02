Пожилые люди стали главными жертвами новой схемы телефонного мошенничества

В России участились случаи хищения денег, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, звонят гражданам с неизвестных номеров и сообщают о якобы запланированной замене домофона в подъезде, пишет ТАСС .

Преступники убеждают, что бесплатный комплект ключей можно получить только в течение дня, для чего необходимо назвать код из СМС, приходящего во время разговора.

Получив этот код, мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Затем они перезванивают, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или Росфинмониторинга, и сообщают о якобы оформленной доверенности на посторонних лиц. Чтобы «спасти» деньги, они предлагают срочно перевести средства на «безопасный счет».

Правоохранительные органы отмечают, что основными жертвами становятся пожилые люди. Специалисты настоятельно рекомендуют никогда не сообщать коды из СМС посторонним, немедленно прерывать подозрительные разговоры и решать все вопросы по домофонам только через управляющую компанию.

Важно помнить, что настоящие сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги или сообщать коды подтверждения по телефону. При любых подозрительных звонках следует сразу обращаться в полицию.



