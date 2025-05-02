Губернатор Развожаев: «Все цели перехвачены над морем, город не пострадал»

сегодня в 03:22

ПВО и флот уничтожили более 10 БПЛА в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении крупномасштабной комбинированной атаки на город.

По его данным, силы Черноморского флота совместно с системами ПВО ведут бой над акваторией в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

«На текущий момент уничтожено более 10 вражеских беспилотников. Все цели перехвачены над морской поверхностью», — подчеркнул глава города.

Он отметил, что несмотря на работу средств противовоздушной обороны, звуковая волна от взрывов может достигать разных районов города, вызывая беспокойство у жителей.

Развожаев заверил, что к настоящему моменту ни городские объекты, ни суда в акватории не получили повреждений. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.