РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Жители подмосковного Красногорска в среду смогут задать волнующие их вопросы и сообщить о проблемах профильным специалистам администрации округа.

Состоявшийся в декабре 2021 года Единый день приема граждан показал высокую эффективность. При таком формате встречи жители могут решить свои вопросы комплексно, обратившись сразу к нескольким специалистам за одно посещение.

Очередная встреча пройдет с 10:00 до 17:00 в ДК «Подмосковье».