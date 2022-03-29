РИАМО - 29 мар. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту студии mult.ru, создавшей мультфильмы про Масяню, сообщает Газета.ru.

Ведомство ранее обратилось к владельцу сайта с требованием удалить последний эпизод проекта «Масяня». Согласно сведениям Роскомнадзора, в ней содержалась недостоверная информация о ходе спецоперации российских вооруженных сил на Украине.

Доступ к сайту был ограничен по требованию Генпрокуратуры России. Портал внесли в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Ранее по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России и распространении заведомо ложной информации об их действиях было возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова.