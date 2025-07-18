В Подмосковье снизилось число обращений жителей на навалы отходов

За последние 6 месяцев более чем на 50% сократилось число всех поступающих от жителей обращений по вопросам обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Наилучшую динамику продемонстрировали Павлово-Посадский, Богородский, Орехово-Зуевский, Щелково и Серпухов.

«Видим положительную динамику работы. В первую очередь в этом году мы запустили малогабаритную технику для вывоза отходов, совместно с коллегами перенесли столбы освещения с проезжей части и оптимизировали маршруты. Продолжается и программа по модернизации контейнерных площадок — расширяются под факт вывоза, устанавливается дополнительная тара. В качестве превентивной меры Министерством был запущен и Телеграм бот для жителей. С его помощью можно быстро сообщить о переполненных контейнерах, мусоре или проблематике вывоза. Система автоматически фиксирует обращения и передает их ответственным службам ОМСУ. За сутки обрабатываем более 80% заявок», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ежедневно в Подмосковье на линию выходит более 1,1 тыс. мусоровозов.

В соответствии с измененным порядком накопления ТКО для центральных улиц и общественных территорий муниципалитетам рекомендуется использовать КП с применением переработанного пластика.

Важным направлением работы остается борьба с запаркованностью во дворах. За нарушение правил парковки в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» предусмотрены административные штрафы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

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