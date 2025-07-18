25 муниципальных дорог отремонтируют в Егорьевске в 2025 году

В Егорьевске продолжается ремонт дорог на нескольких объектах. В городе завершены работы по обновлению участков на улицах Владимирской и Гражданской, и сейчас дорожные службы работают на селе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже завершились работы по капитальному ремонту участка дороги в деревне Пантелеево.

По программе капитального ремонта дорог в порядке софинансирования из муниципального и областного бюджетов асфальтовую дорогу уложат в деревне Корниловской — раньше здесь была щебенка. Протяженность объекта почти 1 километр.

Всего в этом году планируется отремонтировать 25 муниципальных дорог. Также продолжаются работы по ямочному ремонту. С начала года было ликвидировано более 2,5 тыс. ям.

Тем временем специалисты «Мосавтодора» продолжают ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По данным Минтранса, всего в округе запланировано обновление свыше 13,5 км покрытия на пяти участках региональных дорог. В настоящее время продолжаются ремонтные работы на участке от поселка Новый до деревни Станинская. Здесь обновят асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 8,2 км.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

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