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США откажутся от бомбардировщика B-1B Lancer из-за страха перед мощью ВС РФ

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором объясняется отказ США от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer: в военных структурах страны посчитали, что это оружие неспособно противостоять вооруженным силам России, сообщает «Царьград» .

«Бомбардировщиков B-1B не будет достаточно для прорыва противовоздушной обороны практически равных противников», — говорится в статье.

Америка всегда воевала с неравными противниками и сейчас планирует заменить B-1B Lancer на новый B-21 Raider.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили о подготовке НАТО к столкновению с Россией: альянс занят военным строительством, которое может быть подчинено лишь одной цели — создать реальную военную угрозу РФ.

Он стремится создать превосходство на всех театрах, очень активных действует вблизи границ нашей страны и увеличивает военные программы, такое мнение высказал глава МИД России Александра Грушко.