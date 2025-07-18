Очередной украинский дрон сбит на подлете к Москве

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Собянин: военные уничтожили еще один дрон ВСУ, атаковавший Москву

Днем 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов стараются атаковать Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что над городом сбит очередной вражеский беспилотник.

«Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее около 14:00 по московскому времени 18 июля дежурными средствами ПВО над Москвой было сбито два вражеских дрона.