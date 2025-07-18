ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву
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Еще два вражеских беспилотника, летевших на столицу, уничтожили дежурные средства ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
До этого мэр столицы сообщал, что средства ПВО днем ликвидировали беспилотник в небе над территорией Московского региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. Было уничтожено 11 дронов.
«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — подчеркнул глава региона.