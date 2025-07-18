сегодня в 14:04

ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву

Еще два вражеских беспилотника, летевших на столицу, уничтожили дежурные средства ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

До этого мэр столицы сообщал, что средства ПВО днем ликвидировали беспилотник в небе над территорией Московского региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. Было уничтожено 11 дронов.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — подчеркнул глава региона.