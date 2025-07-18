Новая миграционная политика России переходит под контроль Совбеза
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Теперь неконтролируемая миграция окажется под пристальным вниманием Совета безопасности, что свидетельствует об изменении подхода к вопросам, касающимся миграционной политики. Об этом сообщает «Царьград».
Медведев получил особое назначение
Недавнее заседание межведомственной комиссии Совбеза России прошло почти незаметно для широкой публики. На нем обсуждалась новая Концепция миграционной политики. Хотя в СМИ попало лишь краткое выступление заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева, «Царьград» выяснил подробности.
Координация миграционной политики теперь переходит от правительства к Совету безопасности. Это ведомство отвечает за стратегически значимые для суверенитета и безопасности России направления, а неконтролируемый приток мигрантов сегодня представляет одну из главных угроз из-за нежелания многих иностранцев узаконивать свой статус в стране.
Передача функций по регулированию миграции Совбезу — шаг, подчеркивающий усиление силового подхода в этой сфере и приоритет национальной безопасности.
Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики возглавил Дмитрий Медведев. Ему доверили ответственную задачу.
МВД получило больше полномочий
В России началась системная работа по упорядочиванию миграционных процессов. На базе МВД создано новое подразделение — Служба по вопросам гражданства и учета иностранцев. Ее руководителем назначен Андрей Кикоть, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора, а теперь ставший первым замминистра внутренних дел.
Этот департамент был образован весной 2025 года по указу Владимира Путина.
Главное изменение в том, что теперь миграционная политика будет формироваться теми, кто непосредственно отвечает за ее исполнение. Сотрудники МВД, занимающиеся противодействием нелегальной миграции и контролем за пребыванием иностранцев, получат возможность участвовать в разработке новых мер. Раньше силовики лишь выполняли указания, но теперь смогут влиять на создание эффективных механизмов борьбы с нелегалами.
Крайне важно, чтобы новая служба имела не только регуляторные функции, но и собственные силовые подразделения. Они должны быть многочисленными и оснащенными по современным стандартам, чтобы успешно противостоять вызовам в сфере миграции.