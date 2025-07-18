Новая миграционная политика России переходит под контроль Совбеза

Теперь неконтролируемая миграция окажется под пристальным вниманием Совета безопасности, что свидетельствует об изменении подхода к вопросам, касающимся миграционной политики. Об этом сообщает «Царьград» .

Медведев получил особое назначение

Недавнее заседание межведомственной комиссии Совбеза России прошло почти незаметно для широкой публики. На нем обсуждалась новая Концепция миграционной политики. Хотя в СМИ попало лишь краткое выступление заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева, «Царьград» выяснил подробности.

Координация миграционной политики теперь переходит от правительства к Совету безопасности. Это ведомство отвечает за стратегически значимые для суверенитета и безопасности России направления, а неконтролируемый приток мигрантов сегодня представляет одну из главных угроз из-за нежелания многих иностранцев узаконивать свой статус в стране.

Передача функций по регулированию миграции Совбезу — шаг, подчеркивающий усиление силового подхода в этой сфере и приоритет национальной безопасности.

Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики возглавил Дмитрий Медведев. Ему доверили ответственную задачу.

МВД получило больше полномочий

В России началась системная работа по упорядочиванию миграционных процессов. На базе МВД создано новое подразделение — Служба по вопросам гражданства и учета иностранцев. Ее руководителем назначен Андрей Кикоть, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора, а теперь ставший первым замминистра внутренних дел.

Этот департамент был образован весной 2025 года по указу Владимира Путина.

Главное изменение в том, что теперь миграционная политика будет формироваться теми, кто непосредственно отвечает за ее исполнение. Сотрудники МВД, занимающиеся противодействием нелегальной миграции и контролем за пребыванием иностранцев, получат возможность участвовать в разработке новых мер. Раньше силовики лишь выполняли указания, но теперь смогут влиять на создание эффективных механизмов борьбы с нелегалами.

Крайне важно, чтобы новая служба имела не только регуляторные функции, но и собственные силовые подразделения. Они должны быть многочисленными и оснащенными по современным стандартам, чтобы успешно противостоять вызовам в сфере миграции.