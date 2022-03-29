РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Концерт «Дружат дети на планете» прошел в Дворце творчества детей и молодежи в Балашихе, в рамках мероприятия исполнили танцы народов мира, русские народные песни, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Концерт в рамках тематического мероприятия «Наш дом Россия» провели в целях военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Главная задача – дружба всех народов мира, доброта и любовь.

В программе концерта были казахские, корейские и русские танцы, песни различных стилей и поколений, театрализованные постановки от творческих коллективов округа.

Еще одним местом притяжения стали стенды с оригами, на которых расположились белые голуби – символы мира. Их дети сделали своими руками на мастер-классе, который прошел незадолго до концерта.