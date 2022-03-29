РИАМО - 29 мар. Магазины немецкой сети строительных товаров OBI в России остаются закрытыми. Компания назвала сообщения о возобновлении работы недостовреными, сообщает РБК.

«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее», — сообщили в компании.

Ранее заявление о возобновлении работы магазинов сделал начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

О приостановлении деятельности на территории РФ компания OBI объявила ранее в марте. Причиной стало проведение российскими войсками спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала 24 февраля с отечественного рынка ушли некоторые зарубежные компании.