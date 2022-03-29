РИАМО - 29 мар. Чтобы поддержать застройщиков, Главгосстройнадзор Московской области расширил меры поддержки. Теперь количество проверок будет снижено на одну, если компания намерена построить новое производство, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря этому застройщики не будут отвлекаться от процесса стройки, а также смогут быстрее запускать производство, выпускать импортозамещающую продукцию и открывать новые рабочие места.

Уточнить количество контрольно-надзорных мероприятий можно на сайте Главгосстройнадзора Подмосковья.

Меры ведомства позволили снизить количество проверок в регионе на 40%.