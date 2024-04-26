Глава Ленинского округа объявил о завершении отопительного сезона

«Установившаяся теплая погода позволяет завершить отопительный сезон. Сегодня мы приступаем к плавному переводу систем теплоснабжения нашего округа на летний режим работы. Перевод займет несколько дней: сначала произведм отключение отопления в социальных объектах, затем в жилых домах», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов тепла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.