РИАМО - 29 мар. Директор Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов в Тверской области Наталья Лукина высказалась в поддержку проведения Россией спецоперации на Украине и отметила, что жители РФ всегда поддерживали жителей ДНР и ЛНР, сообщается на странице газеты «Вышневолоцкая правда» во «ВКонтакте».

«Я полностью поддерживаю решение президента о проведении спецоперации. Фактически бои на Донбассе идут уже более восьми лет. В 2014-м, когда все это началось, когда националисты на Украине перестали скрываться и пришли к власти, мы уже видели беженцев, для которых невозможно стало оставаться на родной земле. И сейчас продолжается этот поток вывезенных из-под обстрела, спасенных людей», — сказала Лукина.

Она добавила, что россияне всегда поддерживали жителей ЛНР и ДНР, собирали для них вещи, продукты, игрушки, канцелярские товары.

«Показательно, что вслед за военными в города въезжают машины с гуманитарной помощью, а недавно на освобожденных территориях начались выплаты пенсионерам и бюджетникам», — добавила Лукина.

Она отметила, что Россия делает все, чтобы жизнь на Донбассе вернулась в мирное русло.

«А каждый день у нас начинается со сводки новостей – смотрим, сочувствуем, надеемся…» — заключила Лукина.