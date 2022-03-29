РИАМО - 29 мар. Специалисты приступили к сносу незаконно построенного ресторана «Очаг» в поселке Андреевка в городском округе Солнечногорск. Завершить работы по демонтажу здания и вывезти весь строительный мусор планируется до 6 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Двухэтажное здание ресторана было возведено собственником в 2012 году. Строительство объекта нарушало земельное законодательство, так как площадка находилась под высоковольтной линией электропередачи, что влекло за собой повышенный риск пожарной опасности.

Несмотря на нарушения, ресторан работал и принимал посетителей вплоть до 2020 года, когда суд по заявлению «Россети ФСК ЕЭС» признал строение незаконным и обязал владельца организовать снос за собственный счет.

В дело включились судебные приставы, предпринявшие меры по принуждению владельца к сносу, однако собственник игнорировал выполнение своих обязанностей, объясняя это различными причинами. Тогда «Россети ФСК ЕЭС» обратилось за содействием в решении вопроса к правительству Подмосковья.

Главное управление региональной безопасности организовало взаимодействие «Россети ФСК ЕЭС» со специализированными организациями, которые обеспечивают безопасный демонтаж капитального строения и вывоз отходов согласно требованиям законодательства.

Порядок и недопустимость провокаций на месте сноса были обеспечены спецподразделениями судебных приставов, полицией и казаками-дружинниками Солнечногорского хуторского казачьего общества.

«Снос подобных объектов и впредь будет являться приоритетом для сопровождения ГУРБ Московской области. К таким контрольным «горе-постройкам» относятся незаконные хостелы, объекты, построенные с нарушением градостроительных правил, аварийные и опасные строения, а также все сооружения, возведенные в природоохранных зонах», - подчеркнул зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.