РИАМО - 29 мар. Руководитель пункта приема гуманитарной помощи в Орловской области Юлия Фомина отметила, что спецоперация в Украине проводится Россией для того, чтобы установить мир на Донбассе. Она подчеркнула, что жители Должанского района Орловской области вносят посильный вклад в оказание гуманитарной помощи, сообщается в группе газеты «Знамя Труда» во «ВКонтакте».
Она добавила, что добровольцы вносят посильный вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые страдают от военных действий. Ранее жителям Донбасса был направлен первый автомобиль с гуманитарной помощью – это продукты и вещи, которые принесли жители Должанского района Орловской области, предметы первой необходимости и медикаменты, которые купили на средства, собранные трудовыми коллективами.
«Сейчас наше единство особенно важно. Наш долг – поддержать людей, помочь им. Мы своих не бросаем», — заключила Фомина.
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