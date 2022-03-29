РИАМО - 29 мар. Руководитель пункта приема гуманитарной помощи в Орловской области Юлия Фомина отметила, что спецоперация в Украине проводится Россией для того, чтобы установить мир на Донбассе. Она подчеркнула, что жители Должанского района Орловской области вносят посильный вклад в оказание гуманитарной помощи, сообщается в группе газеты «Знамя Труда» во «ВКонтакте».

«Говоря о сегодняшней политике нашего государства, могу сказать, что я поддерживаю нашего президента Владимира Путина и считаю правильными меры по проведению спецоперации на Украине. Мы хотим, чтобы на Донбассе был мир. Чтобы люди, уставшие от кровопролития, вновь вернулись к обычной жизни», — сказала Фомина.

Она добавила, что добровольцы вносят посильный вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые страдают от военных действий. Ранее жителям Донбасса был направлен первый автомобиль с гуманитарной помощью – это продукты и вещи, которые принесли жители Должанского района Орловской области, предметы первой необходимости и медикаменты, которые купили на средства, собранные трудовыми коллективами.

«Сейчас наше единство особенно важно. Наш долг – поддержать людей, помочь им. Мы своих не бросаем», — заключила Фомина.